Tu ne démarres plus ta voiture sans allumer Waze, car l’appli perturbe ton horloge biologique, te donnant l’illusion d’aller toujours plus vite, et permettant surtout à Google, la maison mère de Waze, de capter toujours plus de tes précieuses données de mobilité !

Comment nos applis préférées s'y prennent-elles pour nous rendre aussi accros ? On le sait désormais : tout, ou presque, est affaire de dopamine - cette molécule sécrétée par notre cerveau, responsable du désir, de la motivation et... de l'addiction. Développée avec l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (Inria), la série de Léo Favier (Culbute) revient pour une seconde saison toujours plus déjantée. Les sept épisodes décortiquent cette fois les ressorts mis en oeuvre par Tiktok, Amazon, Vinted, Twitch, Whatsapp, mais aussi Waze et Linkedin, pour susciter toujours plus d'engagement et de dépendance - et permettre aux Gafam de maximiser leurs profits... Derrière son ton ludique et son esthétique du détournement, Dopamine propose une enquête plus sérieuse qu'il n'y paraît, convoquant des concepts issus des neurosciences, des sciences cognitives, de la psychologie sociale ou du marketing numérique.