Guerre en Ukraine

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Ukraine : Zelensky sous pression

9 min

Disponible jusqu'au 28/07/2027

En juillet 2026, des centaines d'Ukrainiens ont manifesté pour demander le retour au gouvernement de l'ex-ministre de la Défense Mykhailo Fedorov et le limogeage du chef d'état-major de l'armée Oleksandr Syrsky - le président ukrainien a fini par céder à cette deuxième demande. En même temps, le dirigeant continue à plaider sans cesse la cause ukrainienne, notamment en Europe, pour obtenir les financements et l'aide militaire dont son pays a cruellement besoin. Entre la pression de la rue et son activisme sur la scène internationale, zoom sur un président qui est sur tous les fronts et pressé de toutes parts.

Rédaction : Marianne Skorpis Rimo
Montage : Julien Siehr
Graphisme : Anne Mangin, Yves Brua
Archives : Bénédicte Madon
Chargée de production multilingue : Barbara Stern
Ingénieur du son : Stefan Walter
Directrice de l’Information : Carolin Ollivier

Pays

France

Année

2026

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