Ukraine : Zelensky sous pression
9 min
Disponible jusqu'au 28/07/2027
En juillet 2026, des centaines d'Ukrainiens ont manifesté pour demander le retour au gouvernement de l'ex-ministre de la Défense Mykhailo Fedorov et le limogeage du chef d'état-major de l'armée Oleksandr Syrsky - le président ukrainien a fini par céder à cette deuxième demande. En même temps, le dirigeant continue à plaider sans cesse la cause ukrainienne, notamment en Europe, pour obtenir les financements et l'aide militaire dont son pays a cruellement besoin. Entre la pression de la rue et son activisme sur la scène internationale, zoom sur un président qui est sur tous les fronts et pressé de toutes parts.
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