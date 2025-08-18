Tu mourras moins bête

4 saisons Disponible jusqu'au 31/05/2030 Sous-titrage malentendant Sous-titrage malentendant

Le professeur Moustache et son assistant Nathanaël se mettent en quatre pour répondre scientifiquement à toutes nos questions. Ascenseur spatial, champignons zombies ou chèvres atomiques, tout s'éclaire en quelques minutes. Sous la plume de Marion Montaigne et avec la voix de François Morel, les quatre saisons de cette série animée démystifient la science avec un humour ravageur.