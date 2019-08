Handicap : un festival pionnier dans l'accessibilité

Le festival Au foin de la rue, en Mayenne, est pionnier dans l'accessibilité et la prise en compte de nombreux types de handicap : moteur, visuel, auditif, mental, psychique… Des bénévoles travaillent à l'année à la préparation des besoins de tous. Installées sur une plateforme surélevée tout près de la console son, c'est à dire au cœur des festivaliers et non à l'écart, les personnes handicapées se trouvent au cœur de la fête. Le festival propose des concerts en langue des signes et des bénévoles décrivent l'aspect visuel des concerts…