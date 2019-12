Ce n'est pas la cas de Burkhard Jung, bourgmestre de Leipzig, qui dénonce cette stratégie d'intimidation de l'ultra droite. Pierre Serne, conseiller général d'Île-de-France, a pour sa part fait l'objet d'attaques homophobes et de menaces de mort. Il ne sort quasiment plus de chez lui, dort mal et a perdu 10 kilos. Mais lui aussi est un homme de conviction : pas question d’abandonner...