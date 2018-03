Jede dritte Frau weltweit erlebt in ihrem Leben körperliche oder seelische Gewalt. Meistens erfolgen diese Aggressionen hinter verschlossenen Türen, doch auch in der Öffentlichkeit werden Frauen unverhältnismäßig häufig zu Opfern. In vier Kapiteln stellen wir verschiedene Aktionen und Bürgerinitiativen vor, die sich weltweit für gerechte und sichere Städte einsetzen.