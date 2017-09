Blockbuster, TV-Serien wie "The Walking Dead“ und Zombie-Walks erobern den Planeten. Warum schlachten Unterhaltungsindustrie und Popkultur das Thema so inflationär aus? Was verrät der Kult um die Untoten über unsere Gesellschaft? Sind die wahren Zombies nicht wir selbst, hirntot erstarrt im fordistisch-industrialisierten Alltag? Die 13-teilige Serie "Zombinvasion“ lädt zur kulturhistorischen Treibjagd auf die Menschenfresser und fragt, inwiefern die moderne Gesellschaft den Menschen erst zum Zombie gemacht hat.