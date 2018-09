Jean-François, Ronald, Alexis, Cédric, Benoit und Maxim sind Gladiatoren des 21. Jahrhunderts. Sie alle verbindet der scheinbar unstillbare Drang, immer stärker zu werden. Ungeduldig warten sie auf den nächsten Wettbewerb, bei dem eiserne Disziplin, tägliches Fitnesstraining und extreme Diäten belohnt werden. Der Dokumentarfilm gibt Einblicke in den streng geregelten Alltag der Menschen, deren Passion für den Kraftsport häufig auf Unverständnis stößt. In „Deine Haut so glatt“ stehen allerdings weder technische Fakten über den Kraftsport noch die Biografien der Bodybilder im Vordergrund, sondern die hinter den Muskelbergen und dem Narzissmus verborgenen Bedürfnisse und Gefühle der Menschen, die sich in der geduldigen Beobachtung allmählich offenbaren. Der Dokumentarfilm lief unter anderem 2017 auf den Internationalen Filmfestivals in Locarno und Toronto.