Re: Bedrohlicher Vulkan

Islands Angst vor dem Öræfajökull

Nächste Ausstrahlung am Montag, 7. Januar um 12:15

Fast alle zwei Jahre kommt es in Island zu einer Eruption. Extremsportler Einar Rúnar Guðmundsson lebt am Fuße des Öraefajökull, der bislang nicht zu den gefährlichen Vulkanen gehörte. Doch im November 2017 ist Einars Haus-Vulkan aus seinem Tiefschlaf erwacht. Experten rechnen mit einem Ausbruch in den nächsten Jahren und bereiten sich vor auf eine mögliche Katastrophe.