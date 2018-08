Austin Powers - Das Schärfste, was Ihre Majestät zu bieten hat

Im Swinging London der 60er Jahre: Sobald sich der Modefotograf Austin Powers auf die Straße begibt, dauert es – trotz seiner schiefen Zähne – nicht lange und er ist von kreischenden Frauen umringt. Doch damit nicht genug. Neben seinem Dasein als Dandy arbeitet Austin als Geheimagent Ihrer Majestät. Sein neuester Fall: Der altbekannte Widersacher Dr. Evil hat sich mit Hilfe seiner rechten Hand Number Two einfrieren und dann in einer Rakete ins Weltall schießen lassen, um sein terroristisches Werk zu gegebener Zeit zu vollenden. Austin erfährt von diesem teuflischen Plan und lässt sich zur Rettung der Menschheit ebenfalls konservieren. Als beide nach 30 Jahren aufgetaut werden, hat sich die Welt um sie herum enorm verändert: Aus einer ausgelassenen Flower-Power-Generation wurde eine politisch korrekte. Und auch die Frauen wollen dem Charme des Dandys nicht mehr so richtig erliegen. Während Austin also erst einmal damit beschäftigt ist, seine neue Kollegin Vanessa doch noch um den Finger zu wickeln, hecken Dr. Evil und Number Two einen neuen Plan aus. Doch auch der Erzfeind hat mit den Bedingungen der neuen Welt zu kämpfen – was sie damals zu ihrem Untergang geführt hätte, interessiert heute fast niemanden mehr. Dennoch müssen die Bösewichte gestoppt werden. Und so schleichen sich Austin und Vanessa in das unterirdische Hauptquartier in Las Vegas. Dort angekommen wartet auch schon Dr. Evils Gefolgschaft auf sie …