Blow up - Außerirdische im Film

Kleine grüne Männchen, schleimige Massen oder unsichtbare Wesen - Außerirdische im Film nehmen die unterschiedlichsten Formen an. Sie tummeln sich in "Cloverfield" abenso wie in "Mars Attacks" und "Tal der Verdammten". Meist kommen sie mit der Absicht, die Welt zu erobern oder zu zerstören - aber zum Glück gibt es auch erfreuliche Ausnahmen!