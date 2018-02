Im September 2017 spielten die Foo Fighters beim Lollapalooza Berlin zum Abschluss des Festivalsommers ein rasantes Konzert. ARTE zeigt exklusiv die Höhepunkte des umjubelten Auftritts vor 85.000 Besuchern der Rennbahn Hoppegarten. Seit Bandgründung im Jahr 1994 treffen sie stets den Nerv ihrer Fans: Die Band um den früheren Nirvana-Drummer und heutigen Frontmann Dave Grohl gibt gerne Vollgas und oszilliert zwischen entschlossenem Hardrock und knackigen Rockballaden. Für gute Stimmung ist gesorgt: Mit alten und neuen Songs wie „I'll Stick Around“, „Big Me“, „Learn To Fly“, „Walk“ oder „Run“ elektrisieren die Heißblüter aus Seattle ihr Publikum. Dass sie mittlerweile zum globalen Inventar des Hardrock gehören, müssen sie niemandem mehr beweisen. Der Erfolg ihrer neun Studioalben spricht eine deutliche Sprache: Fast immer spielen sie Gold oder Platin ein und verweilen mehrere Wochen auf Platz eins der Charts. Für ihr Publikum geben sie alles und stürmen nie ohne die nötige Energie den Olymp der bebenden Rockmusik. Das von Perry Farrell gegründete Lollapalooza-Festival gibt es in den USA bereits seit 1991. Nach dem großen Erfolg der Vorjahre fand das Festival 2017 zum dritten Mal in Europa statt – auf der Berliner Pferderennbahn Hoppegarten.