Das Deichbrand ist ein seit 2005 jährlich stattfindendes Rock-, Pop- und Indie-Festival bei Cuxhaven an der Nordsee. 2016 stellten rund 50.000 Besucher einen neuen Besucherrekord auf und bewiesen, dass dieses Festival zu den Top Ten der europäischen Festivallandschaft zählt. ARTE zeigt exklusiv zwei Highlight-Konzerte: Billy Talent und Placebo.

Zum zwölften Mal pilgern Musikliebhaber aus aller Welt ins beschauliche Cuxhaven: Ab dem 20. Juli heißt es wieder Deichbrand an der Nordsee. Seit 2005 wird das Musikfestival veranstaltet und zählt mittlerweile zu den Top Ten der größten europäischen Festivals. Das spricht sich herum – im vergangenen Jahr stellten 50.000 Musikliebhaber einen neuen Besucherrekord auf.

Auf fünf Bühnen unter freiem Himmel erleben Fans und Musikliebhaber an vier Tagen rund 100 Bands, Live-Acts und DJs. Musiker aus den Bereichen Metal, Emo und Rock sind dabei ebenso vertreten wie die Hip-Hop- und Electro-Szene. Da ist für jeden etwas dabei: Unter den diesjährigen Headlinern befinden sich Placebo, Billy Talent, Biffy Clyro, Broilers, Kraftklub, Marteria, Parov Stelar, Cro, AnnenMayKantereit, Wanda, In Extremo, Apocalyptica, Genetikk, DONOTS, New Model Army und viele andere. Außerdem werden diverse Shows und ein dreitägiger Poetry Slam als Parallelprogramm angeboten.

ARTE zeigt am 8. September exklusiv die Highlight-Konzerte von Billy Talent und Placebo und verspricht damit ein Festival-Erlebnis auf höchstem Niveau: Billy Talent sind die Vorzeige-Punkband Kanadas. Mit ihrem aktuellen Album „Afraid of Heights“ erreichten sie 2016 nicht nur in ihrem Heimatland Platz 1 der Albumcharts, sondern unter anderem auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Diesen Verkaufsschlager sollte man gut ein Jahr später immer noch feiern dürfen – gerne mit den Fans beim DEICHBRAND. Auch Placebo gehören zu den erfolgreichsten Rockbands weltweit. „Song To Say Goodbye“, „The Bitter End“ und „Too Many Friends” sind nur wenige der zahlreichen Hits. Sieben fantastische Alben und unzählige mitreißende Livekonzerte runden den Erfolg der Londoner Rocker ab. Derzeit feiert die Band bei ihrer großen Welttournee das 20. Jubiläum ihres Debütalbums – auch beim Deichbrand Festival 2017.