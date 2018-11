Mission Wahrheit - Die New York Times und Donald Trump (1/4)

Die ersten hundert Tage

Am 8. November 2016 wurde Donald J. Trump zum Präsidenten der USA gewählt und am 20. Januar 2017 als 45. US-Präsident vereidigt. Ein Jahr lang begleitete die "Emmy"-Gewinnerin und "Oscar"-nominierte Regisseurin Liz Garbus Redakteure der "New York Times" bei ihrer Berichterstattung über Trump und seine Regierung. In dieser Folge: Die ersten 100 Tage