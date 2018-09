Claude Dornier - Pionier der Luftfahrt

Claude Dornier ist ein Name von Weltruf. Der Flugpionier entwickelte 68 Flugzeugtypen, viele davon nach einem revolutionären Konzept. Bis heute bauen Dorniers Enkel auf den Philippinen und in München Wasserflugzeuge auf Grundlage seiner Ideen. Die Dokumentation zeigt Dorniers Leben, sein Werk und seine Zeit in seltenen Archivbildern und in Animationen.