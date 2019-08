Der New Yorker Restaurator Christian Scheidemann ist der "Kunstflüsterer". Wer sich um die Haltbarkeit seiner Skulptur aus Eierschalen und seines Gemäldes aus Elefantendung oder Kaugummi sorgt, landet in seinem Studio. Dort stehen Kunstwerke namhafter Künstler Schlange und warten auf ihre Behandlung – heute sind es Arbeiten von Warhol und Beuys, morgen von Paul McCarthy und Robert Gober. Scheidemann behandelt sie wie ein geschickter, einfühlsamer Arzt und begleitet sie ihr Leben lang, von der Schöpfung bis zum Totalschaden und ist zentrale Anlaufstelle für Künstler, Sammler und Museen. Die Dokumentation führt auch in die faszinierende Materialwelt der zeitgenössischen Kunst, in der mit seltenen Schmetterlingen, verwesender Schokolade oder spektakulären Betonkonstruktionen gearbeitet wird. So ist zu sehen, wie Scheidemann Wüstenstaub auf einer Skulptur des amerikanischen Post-Pop-Künstlers Paul McCarthy unter dessen Augen in seinem Studio in Los Angeles konserviert. Scheidemanns Expertenblick erforscht die aufregende Materialsprache eines jungen aufstrebenden Künstlers in Brooklyn, berät die Performance-Künstlerin Carolee Schneemann, die den Goldenen Löwen der Biennale in Venedig erhielt, oder er besichtigt das einzigartige Schaulager in Basel, das seine Ausstellungsräume mit Kunst von Matthew Barney, Katharina Fritsch und Robert Gober öffnet. Es gibt sensible Momente im Leben eines Kunstwerks zu sehen: beim Transport, in der Galerie, in einer privaten Sammlung, bei der Ausstellungsvorbereitung, aber auch, wie ein Bild nach einem Schaden für unrettbar verloren erklärt wird.