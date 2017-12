Die „Xenius“-Moderatoren Emilie Langlade und Adrian Pflug sind zu Gast in einem Imkerbetrieb. Sie wollen wissen: Wie kommt der Honig von den Bienenstöcken ins Glas? Bereits im alten Ägypten verstand man das Handwerk der Bienenzucht und der Honiggewinnung. Während das Imkerhandwerk damals noch ein prestigeträchtiger Beruf war, der nur von wenigen Auserwählten ausgeübt wurde, erlebt die Imkerei heute einen regelrechten Boom.

Seit 2008 meldet der Deutsche Imkerbund einen Anstieg der Imkerzahlen – über 100.000 sind es schon. Die Inhaltsstoffe des Imkerhonigs werden allerdings nur stichprobenartig geprüft. Ist Honig ein sicheres Lebensmittel? Die „Xenius“-Moderatoren sind zu Gast in einem Imkerbetrieb. Sie erfahren, wie Honig entsteht und was genau darin steckt. Dabei packen sie tatkräftig mit an und machen einen Bienenstock winterfest.