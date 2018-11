Die 1997 von Carl Barât und Pete Doherty in London gegründete Band The Libertines avancierte schnell zu einer der tonangebenden Formationen des Revivals des Garage Rock. Ihr im August 2004 erschienenes Album „The Libertines“, produziert von Mick Jones (The Clash), war ein durchschlagender Erfolg. Das britische Musikmagazin NME setzte es auf Platz 47 der besten britischen Musikalben aller Zeiten, und auch international waren vor allem die Singleauskopplungen „Can’t Stand Me Now“ und „What Became of the Likely Lads“ echte Hits. Doch Pete Dohertys Drogenabhängigkeit wurde der Band zum Verhängnis, so dass sie ab Ende 2004 nicht mehr in Erscheinung trat. Nach mehreren gescheiterten Bühnencomebacks und Reunion-Versuchen gewöhnten sich die Fans allmählich an den Gedanken, dass die charismatischen Musiker wohl endgültig getrennter Wege gehen würden: Pete Doherty trat fortan solo oder mit seinen Babyshambles auf, Carl Barât mit den Dirty Pretty Things. 2015 erschien die erste Platte der Band seit ihrem Studioalbum „The Libertines“. Nach zwölfjährigen Irrungen und Wirrungen begann damit für die Band ein neues Kapitel in Originalbesetzung (Pete Doherty, Carl Barât, John Hassall und Gary Powell). Bei einem Rockkonzert im legendären Pariser Olympia stellten The Libertines im März 2016 ihr neues Album vor. In Topform schmetterte Pete Doherty, wohl der frankophilste aller britischen Rocker, mit Unterstützung seiner begeisterten Fans die Marseillaise. Darüber hinaus trat das vom Leben und seinen Auswüchsen gezeichnete Quartett den Beweis an, dass es sich nach wie vor auf jene fantastischen Rockhymnen versteht, wie sie nur Briten hervorbringen.