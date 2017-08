Xenius: Salz

Salz ist für den Menschen lebenswichtig; es kann aber auch die Gesundheit bedrohen. Acht bis neun Gramm essen Deutsche und Franzosen am Tag. Zu viel, sagen Ernährungsexperten der Weltgesundheitsorganisation. Die Hälfte sei genug sonst kann es zu Bluthochdruck und anderen Herz-Kreislauf-Erkrankungen kommen. Doch auf Salz zu verzichten fällt uns schwer ...

Salz ist für den Menschen lebenswichtig; es kann aber auch die Gesundheit bedrohen. Acht bis neun Gramm essen Deutsche und Franzosen am Tag. Zu viel, sagen Ernährungsexperten der Weltgesundheitsorganisation. Die Hälfte sei genug – sonst kann es zu Bluthochdruck und anderen Herz-Kreislauf-Erkrankungen kommen. Auf Salz zu verzichten fällt uns schwer, da die Lust auf Salziges seit Urzeiten in uns steckt. Amerikanische Forscher haben festgestellt, dass das Gewürz ähnliche Gehirnregionen anregt wie Drogen. Dazu kommt, dass drei Viertel des konsumierten Salzes aus verarbeiteten Lebensmitteln stammen. Wie schafft man es trotzdem, Salz zu reduzieren? „Xenius” macht mit einer Familie die Probe aufs Exempel und fragt bei Experten nach: Wie gefährlich ist Salz wirklich? Die „Xenius”-Moderatoren Carolin Matzko und Gunnar Mergner besuchen eine Saline in der Camargue, um mehr über das „weiße Gold” und seine Gewinnung zu erfahren.