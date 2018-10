Mit Kitty, Daisy & Lewis bringt „Berlin Live“ erneut einen internationalen Top-Act auf die Bühne. Die Londoner Geschwister mit dem Nachnamen Durham lassen im zarten Alter von Anfang 20 mit Leidenschaft und authentischer Originaltreue die Musik der 40er und 50er Jahre wieder aufleben, als hätte es die vergangenen fünf Jahrzehnte Rockmusik nie gegeben. Ob verschmitzte Coverversionen der Originale oder selbstkomponierte Songs – das Trio hängt wie schwerelos zwischen den Epochen und begeistert mit dieser Authentizität mittlerweile die ganze Welt. Ihren Sound beschreiben die drei Musiker selbst als „ ... dirty R 'n' B, whiskey soaked country, haunting Hawaiian jungle drums and Gospel fever, with a punch in the face by Daisy's hard beatboxing!“ Dass sie damit nicht untertreiben, zeigen unzählige ausverkaufte Konzerte quer über den Globus genauso wie bekennende Fans wie Eagles of Death Metal oder David Lynch. Mit im Gepäck haben sie ihr drittes Album: „The Third“. Man darf auf einiges gespannt sein – also schon mal die Tanzschuhe aus dem Schrank holen!