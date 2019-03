Square Idee

Ob im Kino, Stream, in Ausstellungen oder Games – Superhelden werden verehrt und sind auch darum Zuschauermagnet. So zum Beispiel Captain America, Hulk, Thor, Spider-Man und Black Panther vereint in "Avengers: Infinity War". Batman gibt es in diversen Versionen. Die Superkräfte der Superhelden sind ein Supermagnet. Oftmals als Comic in der Zeit zwischen Börsencrash und Zweitem Weltkrieg erdacht, repräsentieren Superhelden die amerikanischen Werte Unabhängigkeit und Individualismus. Scheinbar widerstehen sie sogar einer Welt im Wandel. In der heutigen Welt wiederum werden auch Menschen des Alltags zu Helden (gemacht) und bereichern ganz real die Domäne der virtuellen Helden aus den 30er Jahren.