Die neue Reportage-Reihe "Re:" erzählt Geschichten von Menschen, authentisch und ganz nah dran. In dieser Folge: Wie wird die niederländische Gesellschaft durch den aktuellen hochemotionalen Wahlkampf verändert? Kann die rechtspopulistische "Partei für die Freiheit" (PVV) am 15. März stärkste Kraft werden?

In den Niederlanden könnte die rechtspopulistische „Partei für die Freiheit“ (PVV) bei den Wahlen am 15. März 2017 stärkste Kraft werden. Für Migranten und Muslime im Land ist das ein Alptraum. „Re:“ zeigt, wie verhärtet die Positionen in der einstigen liberalen Vorzeigedemokratie sind. Wie wird die Gesellschaft durch diesen hochemotionalen Wahlkampf verändert?