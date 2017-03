Wird es am Ende des Jahrhunderts elf Milliarden Menschen auf der Erde geben oder nur neun? In ihren Prognosen liegen die Demografen weit auseinander. Auch für Europa gibt es sehr unterschiedliche Vorhersagen. Dabei haben die Studien der Demografen direkte Konsequenzen. So leiten zum Beispiel Stadtplaner daraus ab, ob eine Region mehr Kindergärten oder größere Friedhöfe braucht.

Wird es am Ende dieses Jahrhunderts elf Milliarden Menschen auf der Erde geben? Oder weniger als neun? In ihren Prognosen für die Weltbevölkerung liegen die Demografen weit auseinander. Auch für Europa und die nahe Zukunft gibt es Vorhersagen, die weit auseinanderklaffen. Dabei haben die Studien der Demografen durchaus Konsequenzen. So leiten zum Beispiel Stadtplaner daraus ab, ob eine Region mehr Kindergärten oder größere Friedhöfe braucht. Und in manchen ländlichen Regionen stellt sich die Frage, ob ein Dorf überhaupt eine Zukunft hat. Die „Xenius“-Moderatoren Dörthe Eickelberg und Pierre Girard erfahren in der südfranzösischen Kleinstadt Septèmes-les-Vallons, warum der Ort ein spannender Fall für die Demografen ist. Die Spezialistin für Statistik im mediterranen Raum, Dr. Isabelle Blöss-Widmer, gibt Auskunft zum Umgang mit demografischen Daten als Zukunftswegweiser.