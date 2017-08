Robin Hood - Vom Outlaw zum Popstar

Robin Hood ist ein Popstar. Seit 800 Jahren wird die Legende des Helden aus Nottingham in Balladen, Romanen, Filmen, Comics und Videospielen weitergegeben. Der Film erzählt die faszinierende Geschichte des Gerechtigkeitskämpfers, von den ersten Stummfilmen über das Meisterwerk mit Errol Flynn von 1938 bis zu jüngeren Blockbustern.

Kämpfer für Gerechtigkeit, Befreier der Unterdrückten, ein Held, der den Reichen nimmt und den Armen gibt – Robin Hood ist nicht nur eine Legende, sondern vor allem ein Popstar, der Menschen in der ganzen Welt anspricht. Als bedeutendste literarische Quelle gilt die Balladensammlung "A Gest of Robyn Hode". In diesen frühen Aufzeichnungen noch als gesetzloser Räuber dargestellt, wurde Robin Hood später zum Wohltäter der Armen verklärt und erlangte als Gerechtigkeitskämpfer Weltruhm. Seit 800 Jahren wird die Sage des Helden aus Nottingham in Liedern, Balladen, Romanen, Filmen, Comics, Serien und Videospielen weitergegeben. Heute ist Robin Hood eine Ikone der Populärkultur; ein Vorbild an Tugend und Zivilcourage für alle Generationen. In unsicheren Zeiten ist es wichtig, sich an diesen Verfechter der sozialen Gerechtigkeit zu erinnern – denn Robin Hood bleibt so lange aktuell, wie Menschen geächtet, verfolgt und unterdrückt werden. Von den ersten Stummfilmen über das Meisterwerk mit Errol Flynn von 1938 bis zu den jüngsten Blockbustern erzählt der Film die faszinierende Geschichte des Gerechtigkeitskämpfers – mit Interviews, Archivaufnahmen und Filmausschnitten, in Malereien und Illustrationen.